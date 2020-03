Coronavirus: decreto, esclusi da stop riparatori pc, telefoni ed elettrodomestici

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Esclusi dallo stop deciso dal governo per le attività produttive del Paese -obiettivo arginare il Covid19- gli esercizi per la "riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa".