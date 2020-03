Coronavirus: Orlando, 'finito autoisolamento, torno a Roma in Parlamento'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Ho terminato il periodo di autoisolamento che mi era stato prescritto dai medici due settimane fa, dopo che Nicola Zingaretti era risultato positivo al test del coronavirus". Lo scrive Andrea Orlando su Fb.

"Nelle prossime ore, nel pieno rispetto delle nuove misure adottate dal governo, tornerò a Roma per riprendere l’attività alla Camera dei deputati. Sì, perché il Parlamento non è chiuso. Il Parlamento non può chiudere, tanto più in un momento così difficile. Ai buontemponi di Casa Pound, tralasciando altre considerazioni, faccio notare che il sabato e la domenica è stato raramente aperto".