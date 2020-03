Coronavirus: Salvini, 'noi vogliamo lavorare in Parlamento'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Se siamo in una situazione di guerra il Parlamento va convocato giorno e notte. È un momento troppo delicato per l'Italia per escludere qualcuno e lasciare in mano ad altri". Lo dice Matteo Salvini a Non è L'Arena su La7. "Noi vogliamo lavorare, chiediamo di fare il nostro lavoro di Rappresentanti in Parlamento. Anche perché ci sono in ballo questioni importanti. Lo diremo anche a Mattarella".