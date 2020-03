Coronavirus: Burioni, 'numero contagi molto sottostimato'

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - "Non dobbiamo guardare con particolare attenzione al numero dei contagi, perché è molto sottostimato. E' difficile fare una stima precisa". Lo ha detto il virologo Roberto Burioni, intervenendo a Che tempo che fa di Fabio Fazio. "Allo stesso modo - dice -io, da medico, seguo una ventina di persone che hanno certamente il coronavirus, ma a nessuno è stato fatto il tampone. In questo momento non è necessario fare il tampone a tutti, dobbiamo comportarci come se ognuno di noi fosse infettivo". E ancora: "Il problema è che si è infettivi due giorni prima del sintomo - spiega Burioni - questi pazienti a casa che non hanno gravi sintomi, hanno diagnosi clinica ma senza test, devono uscire ma prima di uscire devono essere certi che non hanno il virus".