Coronavirus: Ronzulli, 'da p.Chigi toppa peggiore del buco'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Palazzo Chigi cerca, in modo goffo, di giustificare la comunicazione unilaterale e ansiogena di ieri notte, ormai divenuta consuetudine. Ma la pezza è peggio del buco. Si rendono conto che il decreto è stato firmato a quasi 24 ore dall’annuncio? Che nessuno, a un giorno di distanza, ne sa ancora niente? Ma di che parliamo? Anche per questo, inoltre, in simili circostanze non convenzionali è necessaria la contestuale interlocuzione con i giornalisti che con le loro domande contribuiscono a fare chiarezza sui punti meno chiari delle misure che si annunciano”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al senato, Licia Ronzulli.

“Ricordo inoltre che la tanto esaltata diretta Facebook - aggiunge - taglia fuori dall’ascolto gran parte della popolazione anziana e che il lavoro delle tv, sia pubbliche che private, non dovrebbe essere snobbato, ma andrebbe esaltato per il grande servizio che stanno ininterrottamente offrendo agli italiani che, dopo il panico diffuso ieri, sera ancora si domandano cosa potranno fare domani e cosa no”.