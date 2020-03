Coronavirus: atterrato primo aereo da Russia con medici e materiale

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - E' atterrato a Pratica di Mare il primo dei nove aerei dalla Russia che trasportano medici e materiale sanitario per aiutare l'Italia. Ad accoglierli il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha ringraziato i rappresentanti russi per il sostegno nella lotta contro l'emergenza coronavirus.

"Vi voglio ringraziare a nome di tutto il governo per essere qui, per tutti gli aiuti che ci avete portato, saremo sempre grati alla Federazione Russa dell'amicizia e della solidarietà che ci ha dimostrato. Spero il prima che possiate congiungervi con i nostri medici e il nostro personale medico che è in prima linea in alcune regioni d'Italia con particolare impegno", le parole di Di Maio. "Le stringerei la mano ma non posso, quindi mi metto la mano sul cuore".