Coronavirus, Meloni a Conte: "Decreto prima si scrive, poi si annuncia"

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "I decreti prima si scrivono e poi di annunciano". Lo dice Giorgia Meloni, presidente Fdi, alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5. "Quando ieri Conte ha fatto l'ennesima diretta Facebook nella quale non è possibile fare domande e non è stato spiegato nulla, il decreto non era scritto perché lo hanno scritto oggi. Allora che bisogna c'era di tenere appesa l'Italia? Questo crea solo confusione".

"Quando fai un decreto deve essere chiaro ai cittadini cosa devono fare e devi dargli la possibilità di dargli il tempo per ottemperare a quelle regole. Qui abbiamo migliaia di imprese che in questo momento, alle 22 di domenica sera, che non sanno se domani aprono".

"Io non vorrei ci fosse smania di protagonismo da parte di qualcuno del governo che punta a costruire la sua carriera politica su quello che sta accadendo, altrimenti alcune cose non tornano".

"Noia Mattarella diremo innanzitutto che noi vogliamo lavorare in Parlamento. In questo momento c'è bisogno di tutti", ha poi sottolineato Meloni aggiungendo: "Il presidente Fico ha detto che il premier Conte ha dato la disponibilità a venire a fare un'informativa in Parlamento. Ma io non voglio essere informata, noi vogliamo collavorare, vogliamo aiutare l'Italia, che qualcuno legga le nostre proposte". "Io voglio collaborare, voglio dare il mio contributo di idee e voglio votare le proposte che arrivano in Parlamento. Per questo dico - ha detto ancora la leader di Fdi - che le Camere devono essere convocate immediatamente e ad oltranza: sono una parlamentare e voglio lavorare, come viene chiesto a tanti italiani in questo momento difficile".