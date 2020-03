Coronavirus: Delrio, 'sindacato e governo dialoghino'**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "La crisi che il Paese sta vivendo non ha precedenti ed è comprensibile che ci siano correzioni da fare in corso d'opera alle decisioni assunte. Vale anche per il decreto sulla chiusura delle attività produttive non essenziali. Tra governo e sindacati non si apra braccio di ferro ma insieme e con il dialogo si trovino presto le soluzioni condivise ". Così il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio.