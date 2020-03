Coronavirus: sindacati, sciopero 8 ore metalmeccanici Lombardia mercoledì

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Fim, Fiom e Uilm della Lombardia proclamano per mercoledì 25 marzo "8 ore di sciopero per turno o giornata lavorativa" per tutte le lavoratrici e lavoratori del settore metalmeccanico", tranne i lavoratori impegnati in produzioni strettamente collegate all’attività ospedaliera e sanitaria, alle produzioni di macchinari-attrezzature-manutenzioni per le strutture ospedaliere e alle disposizioni di legge. Lo rende noto i sindacati in un comunicato congiunto.