Coronavirus: sindaco Messina a governatore Calabria, 'servono check-point'

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - "L’istituzione di un’attività di check-point risulta essere l’unica modalità per evitare un accesso indiscriminato al territorio siciliano, come quello che si è registrato la scorsa notte. Per tale ragione fino a quando non sarà garantita una puntuale osservanza delle disposizioni di legge non intendo consentire più ulteriori sbarchi e accessi incontrollati". Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che invita la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a istituire i posti di blocco lungo la rete stradale e autostradale calabrese. "Al contempo rivolgo un invito al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, affinché si adoperi per rafforzare i controlli agli sbarchi – conclude De Luca -, non rendendo vani i gravosi sacrifici che in questi giorni sono stati imposti al popolo siciliano e a quello messinese in particolare".