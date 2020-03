Coronavirus: dg Sacra Famiglia, 'se virus in residenze anziani sarà Caporetto'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Mancano mascherine, presidi e non possiamo fare tamponi. Se il virus sfonda nelle Rsa, sarà una caporetto". A dirlo è il direttore generale Paolo Pigni della Fondazione Sacra Famiglia, la residenza per anziani di Cesano Boscone (Milano) tra le più grandi della Lombardia, che lancia un appello alle istituzioni perché venga riconosciuto l'impegno proprio e delle altre strutture che accolgono persone fragili (anziani e disabili) per contrastare l'avanzare del virus.

Finora la grande sede centrale di Sacra Famiglia, a differenza delle filiali di Perledo e di Settimo Milanese, oltre a tante altre realtà analoghe, è stata risparmiata dal contagio. Una situazione che però potrebbe finire da un momento all'altro, con gravi conseguenze. "Stiamo facendo di tutto per tenere il virus fuori dalla porta e – spiega Pigni – ci atteniamo scrupolosamente a tutte le disposizioni che arrivano dalle istituzioni. Abbiamo chiuso tutto ai parenti ai volontari: dall’esterno non arriva nessuno, e stiamo rivoluzionando parecchi reparti per creare aree di isolamento, in caso dovessero servire".

I costi sostenuti però sono ingenti: "Il problema della sostenibilità economica delle strutture sociosanitarie diventa via via più drammatico e vorremmo che in qualche modo il Welfare lombardo se ne rendesse conto. C'è la prima linea ospedaliera, di grande qualità e che sta dando il massimo, ma questa prima linea non potrà mai accogliere tutte le persone fragili ed a rischio".