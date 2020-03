Coronavirus: Conte a centrodestra, 'medici forze armate in case cura in affanno'**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Per alcune case di cura in difficoltà sono già stati inviati medici delle forze armate, così come in alcune strutture ospedalieri più in affanno". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte ai leader di opposizione riuniti a Palazzo Chigi, rispondendo alle preoccupazioni sulle case di assistenza agli anziani più in affanno. Il presidente del Consiglio ha rassicurato i presenti, una prima risposta del governo c'è già stata.