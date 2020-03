Coronavirus: Sala, 'sindaci chiedono basta conflitti norme governo-regioni'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Prima di tutto, e lo dico anche a nome di molti altri sindaci lombardi che stanno cercando di interpretare dove una norma prevale sull'altra, è arrivato il momento di smetterla con i conflitti di ordinanze nazionali e regionali". Così in un'intervista al quotidiano La Repubblica parla Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano alle prese con l'emergenza coronavirus che deve fare destreggiarsi tra l'ordinanza lombarda, che ha norme più stringenti, e quella nazionale.

"Il punto non è chi stringe di più, non mettiamoci a fare questa gara. Penso che il presidente Attilio Fontana volesse più rapidità da parte del governo. Ma adesso basta. Non ha senso questa pioggia di ordinanze. Mettetevi insieme, lavorate e noi Comuni vi daremo una mano a elaborare e applicare le regole. I sindaci non sono nemici, ma non ne possiamo più di continue norme apparentemente non allineate", aggiunge Sala che ricorda come "A Milano, insieme ai costruttori, abbiamo deciso di bloccare anche i cantieri della nuova linea di metropolitana, la M4".

Per il primo cittadino di Milano occorre riflettere sul motivo per cui la Lombardia si trova in una situazione "così difficile": la prima è "non aver fatto una zona rossa attorno a Bergamo, come chiedeva anche Giorgio Gori, è stato un errore", l'altra è che la Lombardia "ha puntato su grandi strutture ospedaliere penalizzando la rete socio sanitaria locale. I consultori non ci sono praticamente più, i medici di base sono stati abbandonati con troppi pazienti e sono diventati dei produttori di ricette. Questo non è accaduto né in Emilia Romagna né in Veneto". Se i medici e gli infermieri "sono i nostri eroi, è altrettanto chiaro, e lo dice lo stesso mondo scientifico, che gli ospedali sono potenziali centri di diffusione del contagio. Quando hai perso la capacità di fare vera assistenza domiciliare ti esponi a questi rischi. Non è l'unica causa, certo, ma quando usciremo dall'emergenza dovremo affrontare questa realtà", conclude Sala.