Coronavirus: SoloAffitti, a Brescia e Lecco case per medici e famiglie malati

Il video

Coronavirus, messaggio di Pino Insegno al mondo penitenziario: "Seguiamo le regole e ci riabbracceremo presto"

Video messaggio di Pino Insegno a tutto il mondo penitenziario, alle persone recluse ma anche ai servitori dello Stato che operano nelle carceri italiane, dai direttori agli agenti della polizia penitenziaria. Uomini che "stanno facendo tutti gli sforzi per agevolare un momento difficile anche per chi è negli istituti". Insegno invita tutti a non mollare nella lotta al Coronavirus. Sottolinea ...