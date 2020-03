Coronavirus: assessore Sicilia, 'chiesto a Mit di prorogare limitazione spazio aereo'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al Ministro per i trasporti e le infrastrutture di prorogare la limitazione dello spazio aereo siciliano che scade proprio oggi". Lo ha detto l'0assessore siciliano ai Trasporti Marco Falcone intervenendo a Storie italiane su Rai1. "Abbiamo limitato anche il trasporto marittimo, mentre prima da Genova, da Livorno e da Civitachecchia arrivavano via traghetto anche usando traghetti per trasporto merci - spiega - abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una limitazione, cioè che il trasporto di persone avvenisse, oltre che per i pendolari e per chi ha gravi situazioni di necessità".