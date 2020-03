Coronavirus: Le Maire, 'pil Francia molto sotto -1% in 2020, crisi paragonabile al '29'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La crescita economica in Francia "sarà molto inferiore a quella che è stata valutata nel progetto di legge finanziaria rettificativa", ossia un pil in calo dell'1% nel 2020. Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa, è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire sottolineando che "ogni settimana in più di confinamento, ogni mese di crisi nel mondo, avrà un impatto negativo sulla crescita". Questa crisi "colpisce l'economia reale e probabilmente è comparabile solo alla grande recessione del 1929". Per questo, rileva Le Maire, "abbiamo deciso una riposta immediata, massiccia e coerente" per sostenere l'economia.