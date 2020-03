Coronavirus: bozza dl, Regioni e Comuni possono sospendere misure**

Roma, 24 mar.(Adnkronos) - "Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l'applicazione di una o più delle misure" di contenimento dell'epidemia di Covid-19 introdotte dal governo. E' quanto prevede un passaggio della nuova bozza di decreto che dovrebbe andare oggi in Cdm.

"Qualora tali misure - si legge nella bozza - si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto". Le misure "non possono essere in alcun caso reiterate" altrimenti "sono inefficaci".

Anche il sindaco "può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l'applicazione di una o più delle misure" con ordinanza "efficace per sette giorni" che "entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l'efficacia per trenta giorni, rinnovabili". Tali misure "possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla Regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno".