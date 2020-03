Coronavirus: Le Maire, 'bisogna ricorrere al Mes'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il nostro auspicio è quello di poter utilizzare il Mes nelle prossime settimane. Il Mes è stato previsto per far fronte a situazioni di crisi. Siamo in una situazione di crisi". Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Alcuni Stati membri della zona euro come la Spagna e l'Italia sono di fronte a situazioni straordinariamente difficili. E' il momento di utilizzare il Mes", sottolinea il ministro francese precisando che per quanto riguarda le modalità di attivazione "le discussioni sono in corso".

"Non c'è urgenza, si può fare tra qualche giorno ma questo meccanismo va attivato in modo semplice e senza fissare condizioni penalizzanti per i paesi che ricorrono al Mes", sottolinea ancora Le Maire.

Per il ministro dell'Economia francese anche il ricorso a 'coronabond' "potrebbe essere utile" per il lungo periodo. "Diamoci il tempo di rifletterci. Per noi questo tipo di strumento è utile. Sono strumenti di solidarietà e della volontà zona euro di vivere insieme. Visto che ci sono divergenze tra gli Stati membri dell'area dell'euro diamoci del tempo per discuterne".