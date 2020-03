Coronavirus: sindaco Villafrati da oggi 'zona rossa', '70 positivi ma no panico tra concittadini'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - "La gente è preoccupata perché ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo e inaspettato, ma tra i miei concittadini fortunatamente non si è diffuso il panico. La tensione maggiore è all’interno della struttura che ospita gli anziani, dove il personale per diversi giorni, anche nell’attesa dei tamponi, ha fatto un lavoro straordinario. Lì, come è comprensibile, c’è una maggiore preoccupazione". A dirlo all’Adnkronos è Franco Agnello, sindaco di Villafrati, il Comune del Palermitano dichiarato dal governatore siciliano ‘zona rossa’. Settanta tra degenti e operatori della casa di riposo sono risultati positivi al Covid-19. "Per nessuno degli operatori è stato necessario il ricovero in ospedale – aggiunge il primo cittadino -, ma per alcuni di loro che vivono nei Comuni limitrofi si pone adesso il problema di non poter raggiungere casa e di dover trascorrere il loro periodo di isolamento qui".