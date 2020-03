Coronavirus: Conte, 'da governo subito impegno, rigore e trasparenza'

Coronavirus, Borrelli: in un giorno 3612 nuovi contagi, 743 morti

Roma, 24 mar. (askanews) - "894 guariti oggi per un totale di 8326, 3612 nuovi contagi in un giorno, per un totale di 54.030. Di questi 21.937 sono ricoverati con sintomi, 28.697 sono in isolamento domiciliare e 3.396 in terapia intensiva (6%). Sono 743 i deceduti in più" rispetto al bollettino di ieri. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Borrelli, nel consueto aggiornamento delle 18 ...