Coronavirus: Casellati, 'da Ue Italia ha bisogno di liquidità non di indebitarsi'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "L'Europa deve investire sulla ripresa italiana, perchè se è vero come è vero che noi facciamo parte di una casa comune, questa casa comune non può essere soltanto una casa dove ci sono doveri, ma dove ci sono anche i diritti di ogni Stato di essere aiutato. E noi abbiamo bisogno di aiuti concreti, non soltanto di una possibilità di indebitarci di più, abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di liquidità, di iniezioni di liquidità, perchè un'iniezione di liquidità per l'Italia oggi è un'iniezione di fiducia per il nostro futuro". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ospite di 'Porta a Porta' in onda questa sera.