Coronavirus: a Milano ieri 284 denunce

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Ancora un numero alto di denunce ieri a Milano per inottemperanza ai provvedimenti del Governo per contenere il coronavirus. Secondo i dati della prefettura di Milano sono state 284, tra persone (277) e titolari di esercizi commerciali (7). In tutto, i controlli sono stati 13.690, di cui 8.932 sulle persone in giro per la città.