Milano: furti su auto fuori da ospedale Niguarda, arrestato

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Rubava a bordo delle auto fuori dall'ospedale Niguarda di Milano e la polizia lo ha arrestato. Si tratta di un marocchino di 25 anni, che in tutto ha messo a segno nove furti su altrettante auto in via Ettore Majorana, all’esterno dell’ospedale. Gli agenti sono arrivati a lui dopo le segnalazioni di un cittadino, che ha visto il lato nei pressi del parcheggio all'esterno al pronto soccorso.

Gli agenti, appena arrivati nella via, hanno sorpreso l’uomo infrangere, con un oggetto metallico, il cristallo della portiera di un'auto per rovistarvi all’interno. Il 25enne è stato trovato in possesso di un navigatore satellitare e diversi telecomandi per cancelli automatici.