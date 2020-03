Coronavirus: F.Sala, 'in Lombardia movimenti calano al 37%, si può fare di più'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - "I movimenti in Lombardia sono in decremento, siamo al 37% rispetto a un giorno normale. La domenica è sempre il dato più basso, il 26%, ma la gente sta chiaramente a casa. È diminuito di sei punti rispetto al lunedì della settimana precedente, quando era al 43%. Siamo in discesa e secondo me possiamo fare ancora di più”. Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che ha ricordato che in regione "sono sospesi senza interessi tutti i tributi regionali fino al 30 maggio, con la possibilità di prorogare questa misura. Fino a quella data i cittadini non devono versare niente all’erario regionale".