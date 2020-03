Messina: botte, minacce e violenza sessuale a ex convivente, arrestato

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - Con l’accusa di maltrattamenti, molestie, violenza sessuale, minacce, ingiurie e violenza privata commessi nei confronti dell’ex convivente i carabinieri hanno arrestato a Capo d’Orlando, in provincia di Messina, un 34enne, domiciliato a Brolo. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di Patti e scattate dopo la denuncia della vittima, hanno permesso di ricostruire i reiterati episodi di violenza, messi in atto da 34enne anche in presenza del figlio minore. Molestie, percosse, violenze e prevaricazioni avevano sottomesso psicologicamente la donna, costretta anche a subire violenza sessuale. Per l’uomo sono così scattate le manette.