Coronavirus: Serracchiani, 'Salvini fermi 'bestia' su fake virus in laboratorio'

Coronavirus, Onu: "Minacciata l'umanità intera. Piano da 2 miliardi per i più deboli"

(Agenzia Vista) New York, 26 marzo 2020 25-03-20 Coronavirus, Onu: "Minacciata l'umanità intera. Piano da 2 miliardi per i più deboli" Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, ha lanciato il piano di risposta umanitaria globale da due miliardi di dollari: "Il mondo deve affrontare una minaccia senza precedenti. Dobbiamo venire in aiuto degli ultra-vulnerabili, questa è una questione di ...