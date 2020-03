Coronavirus: gruppo Mediobanca con i suoi dipendenti dona 1,1 mln

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Il gruppo Mediobanca insieme ai suoi dipendenti ha donato 1,1 milioni di euro in favore della lotta contro il Covid-19. L'importo, che verrà devoluto alla Regione Lombardia, al Comune di Milano e all'Ospedale Sacco, "è stato raccolto grazie all'impegno congiunto della Banca e dei suoi dipendenti che nei giorni scorsi hanno partecipato attivamente a una campagna interna di raccolta fondi", spiega una nota.

"Siamo da sempre vicini al territorio in cui operiamo e alle sue istituzioni. Con questa donazione vogliamo dare un supporto concreto alle iniziative per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso", ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, che ringrazia le istituzioni "per l'impegno profuso in questi giorni anche a nome di tutti i dipendenti del gruppo che hanno contribuito con generosità a questa iniziativa".