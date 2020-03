Coronavirus: Conte, 'è corsa a ostacoli, Stato aiuta chi non riesce a superarli'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Siamo nel pieno di una corsa a ostacoli per il nostro Paese. E quando per lavoratori e famiglie l’ostacolo si fa troppo alto, c’è lo Stato che li aiuta a superarlo. Tutti insieme dobbiamo lavorare per far rialzare l’Italia. Subito". Lo scrive in un lungo post su Facebook il premier Giuseppe Conte.