Coronavirus: Miccichè a sindaco Messina, 'Cateno, sono con te!'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "Cateno De Luca, sono con te!". Lo scrive su Facebook il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia, commentando la decisione della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese di denunciare per vilipendio il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo le polemiche sull'arrivo di centinaia di siciliani con il traghetto proveniente da Villa San Giovanni, in Calabria.