Coronavirus: Giacomoni riunisce coordinatori Fi, ora rischio anche emergenza sociale'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Questa mattina su mandato del presidente Berlusconi ho riunito in conference call tutti i coordinatori regionali per fare il punto sull’emergenza Covid-19 sul territorio. In ogni regione Forza Italia sta dando il massimo in termini di collaborazione, registrando purtroppo ovunque ritardi nella distribuzione delle attrezzature di base per la difesa dei cittadini e degli operatori sanitari. Al di là di quello che dice il governo in ogni regione mancano mascherine, respiratori e tamponi”. Lo rende noto Sestino Giacomoni, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia.

“L’allarme lanciato da tutti i coordinatori -spiega l'esponente azzurro- è quello di evitare che l’emergenza sanitaria e quella economica si trasformino a breve anche in emergenza sociale. In tutte le Regioni si intravede il serio rischio che intere fasce della popolazione, tra poco, non abbiamo più le risorse non solo per pagare affitti, bollette, mutui e quant’altro, ma anche per fare la spesa. Per questo il nostro obiettivo in Parlamento sarà quello di fare proposte per dare ossigeno all’Italia. Ossigeno agli ammalati raddoppiando i posti in terapia intensiva. Ossigeno alle imprese dando liquidità; ossigeno alle famiglie bloccando tutte le spese, dalle bollette ai mutui e prevedendo subito da parte del governo l’invio di una social card per fare la spesa nei supermercati e nelle farmacie a coloro che non hanno altre entrate”.