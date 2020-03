Coronavirus: Tajani, 'ha ragione Draghi, dobbiamo essere coraggiosi'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo immettere denaro, davanti a questa emergenza possiamo e dobbiamo fare debito. Ha ragione Draghi, dobbiamo essere coraggiosi. Il percorso da lui indicato per l'Europa e per il nostro paese è l'unico possibile per difendere imprese e famiglie. Il Consiglio europeo adotti le scelte adeguate per sconfiggere il Coronavirus". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in diretta Fb.