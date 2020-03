Coronavirus: sindaco Messina, 'la denuncia del Viminale? Mi devo occupare di cose più serie...'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "La denuncia del Viminale per vilipendio? Ci vederemo in tribunale, per ora mi devo occupare di cose più serie. Io non sono in un palazzo dorato e gestisco emergenze...". Lo ha detto Cateno De Luca, sindaco di Messina, intervenendo a Diritto e rovescio. "Io continuo a fare il mio mestiere e il ministro dell'Interno il suo - dice - l'unica cosa che dico è che il ministro ci faccia sapere come sono riusciti a passare alcune auto dallo Stretto di Messina, come la Renault 21 francese, che ha attraversato lo stivale".