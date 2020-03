Coronavirus: Magi, 'bene proposta Bellanova per regolarizzazione stranieri'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "L’emergenza sanitaria, che è anche un’emergenza economica e sociale, deve essere l’occasione per riforme coraggiose che riescano da un lato a mettere in salvo la filiera produttiva e dall’altra a garantire la legalità e a ridurre sfruttamento e illegalità, con effetti benefici dal punto di vista fiscale e contributivo". Lo afferma Riccardo Magi, deputato di Radicali +Europa e relatore della proposta di legge iniziativa popolare “Ero straniero”, accogliendo con favore l’apertura della ministra Teresa Bellanova per una regolarizzazione dei lavoratori stranieri.

"Con la campagna 'Ero straniero' -ricorda- proponiamo da mesi un provvedimento straordinario di regolarizzazione per i cittadini stranieri non comunitari già presenti in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno a fronte della stipula di un contratto di lavoro, a partire dal settore agricolo ma anche in altri settori, in primis quello del lavoro domestico. Resta ferma la necessità di una riforma complessiva della normativa sull’immigrazione, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare in discussione in commissione Affari costituzionali alla Camera, oggi quanto mai necessaria".