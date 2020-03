Coronavirus: Amendola, 'ieri 6 ore confronto schietto, noi per politica fiscale comune'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Ieri sono state 6 ore intense, non c'era tatticismo, non c'erano parole false o diplomatiche su come l'Europa in questa situazione straordinaria si deve mettere in gioco, quali sono le risorse da utilizzare. La questione è avere una politica fiscale comune". Lo dice il ministro delle politiche Ue, Enzo Amendola, a Rainews24 sulla riunione di ieri dei leader europei.

"Sono state 6 ore senza diplomazia. Noi con altri 9 paesi abbiamo delle risposte. Altri hanno declinato. Ci siamo dati 15 giorni. Sono ore decisive", serve "una politica fiscale coordinata all'altezza della situazione che stiamo vivendo".