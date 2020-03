Coronavirus: assalto al market, controlli forze ordine davanti ai centri commerciali Palermo

Coronavirus, Djokovic dona 1 mln di euro a Serbia per respiratori

Milano, 27 mar. (askanews) - Il tennista numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha donato 1 milione di euro al suo Paese, la Serbia, per aiutarla nella battaglia contro il coronavirus. Un annuncio fatto durante una video conferenza stampa. "Il nostro regalo servirà per comprare dei respiratori indispensabili per salvare le vite, oltre ad altri equipaggiamenti sanitari. I respiratori ora come ora ...