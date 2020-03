Coronavirus: Di Maio (Iv), 'Rai non interrompe 'Eredità' per Mattarella, grave'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Rai1 sabato sera ha interrotto Fiorello per mandare in onda una lunga edizione straordinaria dedicata al premier Conte; ma stasera non ha ferma 'l’Eredità' per il messaggio agli italiani del Presidente Mattarella. Scelta grave, non da servizio pubblico". Lo scrive su twitter Marco Di Maio di Iv.