Coronavirus: Gentiloni, 'sospensione Patto decisione forte e senza precedenti'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - La sospensione del Patto di stabilità "è una decisione forte, senza precedenti. Di solito si utilizza la flessibilità del Patto per far fronte ad eventi insoliti che colpiscono individualmente singoli paesi, come le catastrofi naturali. In questo caso, questa crisi ci colpisce tutti, per cui ho immediatamente sostenuto la necessità di far scattare la clausola di salvaguardia. In meno di due settimane abbiamo visto una forte reazione da parte delle istituzioni europee". Ad affermarlo, in un'intervista al quotidiano belga 'Le Soir', è il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni.