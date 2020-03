Coronavirus: Fratoianni, 'ma Renzi su quale base scientifica parla?'

Epidemia

Video Coronavirus in Umbria, ai margini della zona rossa: check point militari per entrate e uscite dal paese

di Alessandro Antonini Non si può entrare né uscire, a Pozzo. La quarantena forzata durerà per almeno due settimane. La piccola frazione di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, 400 abitanti, è diventata da venerdì 27 marzo la prima zona rossa dell'Umbria: tre accessi bloccati da check point militari. I dati raccolti dagli epidemiologi della Usl 2 hanno indotto la presidente della Regione ...