Coronavirus: fonti Iv, 'un enorme reddito cittadinanza perenne? non ci stiamo'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Non convincono Italia Viva non piace le proposte di allargare il reddito di cittadinanza come misura per arginare la crisi che rischia di travolgere il Paese. Proposta avanzata dal ministro per il Sud, Beppe Provenzano. Ma anche i 5 Stelle avanzano la proposta di un redito di emergenza. "Un conto, come dice Draghi, è immaginare un sostegno temporaneo a chi, finché dura l’emergenza, non può avere reddito. Ben altro -sottolineano fonti di Italia Viva- e’ immaginare che il nostro destino sia un enorme reddito di cittadinanza perenne per imprenditori e cittadini. Sul primo ci siamo. Sul secondo no”.