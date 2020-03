Coronavirus: Fnsi, 'dal governo importante segnale attenzione'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Lo stanziamento del bonus per il sostegno al reddito dei professionisti autonomi e precari iscritti agli istituti previdenziali privati, disposto con decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, è un importante segnale di attenzione nei confronti di lavoratori privi di adeguati strumenti di tutela". Lo afferma, in una nota, Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana.

"I limiti di reddito fissati per accedere al contributo di 600 euro - sottolinea - permetteranno di soddisfare una platea ampia di giornalisti. Come auspicato dalla Fnsi, il contributo statale sarà erogato attraverso l'Inpgi e le altre casse professionali e, aspetto non secondario, per un numero significativo di giornalisti andrà a sommarsi alle misure di sostegno già deliberate dallo stesso Inpgi".

"È un risultato importante per il cui raggiungimento è stato fondamentale il confronto costante fra la Fnsi e il governo. Un confronto che continuerà per far sì che al comparto dell'informazione, ai giornalisti e a tutti gli addetti, che stanno dimostrando di svolgere con professionalità, spirito di sacrificio e abnegazione il ruolo di servizio pubblico essenziale, vengano assicurate anche nelle settimane a venire misure di sostegno adeguate per continuare a fornire ai cittadini gli strumenti di conoscenza necessari per affrontare la difficile emergenza che vivono il Paese e il mondo", conclude Lorusso.