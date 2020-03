Coronavirus: M5S Senato, 'bene Catalfo, pronta risposta a autonomi'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “La straordinarietà di quest’emergenza, sanitaria ed economica insieme, impone allo Stato di mettere in campo misure e strumenti eccezionali per tutelare le categorie produttive. Bene quindi il via libera al decreto firmato dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che assicura già a marzo ad autonomi e liberi professionisti un indennizzo di 600 euro”. Lo dichiarano in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama.

“È una prima risposta dedicata ai lavoratori autonomi, alla quale ne seguiranno altre misure già ad aprile, come ribadito a più riprese dal governo - sottolineano -. Serviva un intervento celere e mirato, che è stato definito grazie al lavoro di intermediazione svolto dal governo in questi giorni”.

“Ora auspichiamo che venga definito in tempi altrettanto rapidi l’introduzione di un reddito di emergenza per le fasce sociali più deboli così da assicurare a tutti i cittadini pari dignità e strumenti di sussistenza in questo momento così delicato per l’Italia”.