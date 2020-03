Coronavirus: Gallera, '11.152 ricoverati (+15), 1.319 in intensiva (+27)'

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati rispetto a ieri "solo" 15 ricoverati in più per un totale di 11.152, ma "sono dati che hanno un valore relativo, vanno visti in uno spazio di tempo più ampio ma questo è un dato". Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. In terapia intensiva sono in tutto 1.319 (+27), ma "abbiamo +961 persone dimesse, quindi siamo a 9mila dimessi, c'è tanta gente che guarisce".