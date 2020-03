Coronavirus: Serracchiani, 'derogare dl dignità per proroga contratti a termine'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Una deroga alle misure previste dal decreto dignità va necessariamente inserita nel CuraItalia. Per i mesi dell’emergenza bisogna dare infatti la possibilità alle aziende che vorrebbero prorogare o rinnovare molti contratti a termine appena scaduti o in scadenza di farlo, in deroga a quanto previsto attualmente dal dl dignità". Lo dichiara la deputata democratica Debora Serracchiani, capogruppo in commissione Lavoro.

"Oggi diverse imprese vorrebbero infatti continuare a far lavorare i loro dipendenti, senza gravare sugli ammortizzatori sociali, ma non se la sentono di trasformare i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato oppure vorrebbero continuare a tenere dipendenti che alla riapertura il lavoro lo sanno già fare. Mi impegnerò in questo senso durante l’esame del dl CuraItalia alla Camera”.