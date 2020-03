Coronavirus: sindaco Messina a Conte, 'Comuni e Regioni accedano a 100 mld fondi Ue'

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - Con una missiva inviata nel pomeriggio al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il Sindaco di Messina, Cateno De Luca la invito a sospendere le procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi indispensabili per superare questo momento di guerra, incaricando i Sindaci, i Presidenti di Regione ed i Ministri competenti quali Soggetti Attuatori del Commissario per l’Emergenza Covid-19 per l’acquisto di beni e servizi finalizzati al contrasto dell’epidemia, in deroga al codice degli appalti, come la drammaticità del momento richiede e ad effettuare ordini ed acquisti.

“L’annuncio e la messa a disposizione dei miliardi di euro – scrive il Primo cittadino – si rivelano inutili ed inefficaci al cospetto delle lungaggini burocratiche imposte anche dai regolamenti europei per i quali è necessaria una espressa deroga fino al mese di luglio 2020. Resta inteso che per mettere in moto velocemente l’economia italiana è necessario procedere ad una norma che trasferisca le ‘risorse pubbliche alle tasche dei cittadini’ rispondendo così all’infausta fase congiunturale del Coronavirus con l’antidoto ammazza burocrazia”.