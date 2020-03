Toninelli: Toninelli, 'reddito emergenza per non lasciare indietro nessuno'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Il Coronavirus ci ha buttati in una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa. Questo governo si trova oggi a gestire un’emergenza che non si era mai verificata prima. Una situazione drammatica da cui usciremo tutti insieme, ma che certo in questo momento richiede a tutti un grande impegno". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Danilo Toninelli.

"Ai nostri medici -aggiunge- che stanno lavorando senza sosta. A cui va tutto il nostro ringraziamento, ma anche e soprattutto il nostro sostegno. A chi, costretto in casa, non può più lavorare. E sta perdendo dei soldi, tanti soldi. Ecco, stiamo cercando di fare il massimo. Stiamo cercando davvero di non lasciare indietro nessuno. Stiamo muovendo 350 miliardi per lavoratori, famiglie e imprese. Stiamo potenziando la sanità per poter curare tutti quelli che si ammalano e ieri è stato aggiunto un importante tassello".

"In modo tempestivo il governo ha infatti risposto a un’altra emergenza: quella alimentare. Con il reddito di cittadinanza stiamo già aiutando 2 milioni e mezzo di persone che altrimenti non avrebbero avuto un piatto caldo a tavola. Bene, oggi facciamo di più trasferendo 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale, a cui si aggiungono altri 400 milioni per aiutare chi oggi, a causa del coronavirus, non ha più soldi per fare la spesa. Intanto però lavoriamo anche a un reddito di emergenza che possa dare liquidità a chi ne ha bisogno. Quando diciamo che nessuno sarà lasciato indietro intendiamo proprio questo. Lo Stato c’è. E c’è per tutti”.