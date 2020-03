Coronavirus: Bussolati (Pd), 'da Lega in Lombardia polemiche per nascondere difficoltà'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Alcuni esponenti della Lega in Regione Lombardia sembrano dedicare molto tempo alle polemiche, forse per nascondere le proprie difficoltà buttando la palla in tribuna, invece di collaborare con il governo che sta continuando senza sosta, con la Protezione civile e le Forze Armate, a far arrivare materiali sanitari e di altro genere per l'emergenza". Lo afferma Pietro Bussolati, componente della segreteria nazionale del Pd.

"Indossano la giacca del loro partito, ma arriverà il giorno -aggiunge- in cui dovranno rendere conto, da amministratori, dei ritardi nell’approvvigionamento degli strumenti di protezione per i medici, nei ritardi dei test alle categorie esposte, nello spiegare perché non stanno difendendo gli ospiti delle case di riposo".