Coronavirus: Rizzo, 'strappare trattati europei'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Strappare i trattati europei è l'unica soluzione per salvarci. Una verità che 8 anni fa sbattevo in faccia ad un allibito Vittorio Grilli, ministro dell'Economia e delle finanze dell'epoca. Stavano massacrando il popolo greco, mentre qui da noi non esistevano i sovranisti di cartone e i governi di centrodestra e centrosinistra stavano distruggendo la sanità pubblica". Lo afferma Marco Rizzo, segretario del Partito comunista italiano.