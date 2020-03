Coronavirus: Sala, 'è ora di nuova Costituente, sì fondi Ue, valgono 50 mld'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Sarà possibile uscire più forti dal dopo coronavirus solo riuscendo a modernizzare lo Stato, ma per farlo serve un piano di riforme che non possono essere fatte "in maniera canonica. Questo è il motivo perché come nel Dopoguerra Alcide De Gasperi lanciò la Costituente che ci regalò la Costituzione, il presidente Sergio Mattarella potrebbe oggi lanciare una nuova Costituente", cosi il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene in un'intervista sul quotidiano La Stampa. "Abbiamo un Capo dello Stato straordinario che non ha certo bisogno dei miei consigli ma se potessi azzardarne uno, direi questo: è il momento di una nuova Costituente repubblicana", spiega.

"Senza negare il legittimo ruolo del Parlamento, servirebbe spazio per chi amministra localmente ovvero rappresentanti di sindaci e presidenti di Regioni", aggiunge il primo cittadino. L'obiettivo della Costituente, è "modernizzare le istituzioni, rendendole compatibili con la complessità e l' internazionalità in cui ci troviamo ad operare. Questa crisi ci porta a dire che l' Italia non può permettersi di chiudersi nei suoi confini in una visione autarchica, rifiutando l'idea di essere parte della comunità internazionale", sottolinea.

"Il dibattito Europa sì-Europa no è fuori da ogni logica: bisogna andare oltre queste sciocchezze, facendo ciò che già possiamo. Ad esempio l'Ue ora consente di adoperare i fondi strutturali non utilizzati - valgono circa 50 miliardi - dunque prendiamoli e gestiamoli, a cominciare dal territorio più colpito dalla pandemia", conclude Sala.