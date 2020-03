Coronavirus: Meloni, 'garantire libertà culto, riprendiamoci 15 mld Mes' (2)

(Adnkronos) - Al governo italiano, la leader di Fdi rimprovera di aver decretato lo stato di emergenza il 31 gennaio, ma di non aver dato seguito con "determinare misure, azioni e interventi conseguenti e immediati: non è stato fatto nulla", accusa. "Il Governo non si è messo a cercare subito le mascherine, i dispositivi di protezione, i respiratori; non ha lavorato per potenziare il sistema sanitario nazionale e allestire strutture ospedaliere dedicate ai malati di coronavirus; non ha chiesto aiuto alle forze di opposizione per trovare insieme in Parlamento le risposte migliori all’emergenza. In questo scenario il 15 febbraio il Governo italiano, in collaborazione con le Nazioni Unite, ha inviato 18 tonnellate di strumenti sanitari in Cina", le parole di Meloni.