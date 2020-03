Coronavirus: Boldrini, 'Ue prenda subito provvedimenti seri su Orban'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Orban col pretesto dell’emergenza sanitaria assume i pieni poteri e inizia a trasformare l’Ungheria in una dittatura Misure di enorme gravità su cui l’Ue deve subito prendere seri provvedimenti In questo momento si dovrebbe combattere contro il Coronavirus non contro la democrazia". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Laura Boldrini.